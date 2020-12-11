Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья тяжелое

В поселке Казачья Лопань 61-летний мужчина едва не убил знакомого молотком, сообщили в полиции.По данным следствия, пенсионер был в гостях у знакомого. Мужчины выпивали, и между ними возникла ссора. 61-летний гость схватил молоток и нанес им хозяину дома несколько ударов.Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.