Минздрав советует украинцам не путешествовать на новогодние праздники.

Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов на брифинге в пятницу, 11 декабря.- Мы тоже советуем не путешествовать, воздержаться от поездок во время пандемии на эти новогодние праздники, каникулы. Понимаем, что это неудобства. Но если вы все же решили поехать, обязательно посмотрите информацию о том, какая ситуация в странах по COVID-19, условия визита в другие страны. Это можно узнать на сайте Министерства иностранных прав, - сказал Степанов.В то же время необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасности и правила, установленные в тех странах, где украинские граждане намерены отмечать новогодние праздники, подчеркнул министр.Напомним, что в Украине новый рекорд по смертности от COVID-19. За прошедшие сутки в больницы попали 2 846 человек. Умерли 285 пациентов, а выздоровели – 15 327 человек.