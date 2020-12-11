Хочу развестись с мужем. Детей у нас нет, общее имущество нажить не успели. Муж не против, но пойти со мной в РАГС подать заявление на развод не может по уважительной причине. Можно ли обойтись без него при разводе? Какие документы нужно подать? Альбина

Согласно информации Юридического портала Украины бесплатной правовой помощи, для развода через РАГС требуется соблюдение двух основных условий: отсутствие совместных несовершеннолетних детей; обоюдное согласие супругов на расторжение брака.При отсутствии ребенка и взаимном согласии развод через РАГС является самым простым вариантом прекращения брака в Украине. Для оформления развода супругам необходимо обратиться в орган регистрации актов гражданского состояния по месту жительства (прописки) одного из них. В РАГСе нужно заполнить совместное заявление о регистрации расторжения брака.Кроме личной подачи супругами заявлений, инициировать развод можно через интернет-портал Минюста, оформив все необходимые документы в онлайн-режиме.Кстати, наличие несовершеннолетних детей от других браков не влияет на возможность развода в РАГСе.Отсутствие одного из супругов при подаче заявления на развод не является проблемой в случае наличия уважительной причины, поскольку в соответствии с ч. 1 статьи 106 Семейного кодекса второй супруг может подать заявление о разводе от имени жены или мужа. Для этого отсутствующему супругу необходимо самостоятельно заполнить свою часть заявления о регистрации расторжения брака и заверить ее у нотариуса.Если муж или жена заранее знает, что не сможет явиться в РАГС для оформления развода в назначенное время, при подаче заявления (или в течение месяца после этого) следует письменно уведомить орган госрегистрации актов гражданского состояния о возможности расторжения брака в отсутствие одного из супругов. Этот документ подается инспектору регистрационной службы.При направлении письменного уведомления подпись на нем должна быть нотариально удостоверена.Для прекращения брака в РАГС необходимо подать такие документы: совместное заявление супругов; свидетельство о браке; паспорт.