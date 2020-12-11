Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Результаты голосования по Товмасяну:За - 73Против - 15.Из 120 депутатов в голосовании приняли участие 90 человек, два бюллетеня посчитали недействительными. Артур Товмасян глава Облсовета», сказано в комментарии к выложенному видео.Товмасян Артур Эдмарович родился 1 марта 1981 г. в пгт Мангуш Первомайского района Донецкой области. Образование высшее. Окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, Харьковскую национальную академию городского хозяйства и Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.В 2000 - 2002 гг. - юрист-консультант ОАО "Азовский", г.Мариуполь.В 2005 - 2007 гг. - начальник Государственной исполнительной службы в Октябрьском районе г.Мариуполь.В сентябре 2014 г. был советником председателя Харьковской областной государственной администрации по обеспечению деятельности председателя и заместителей председателя.В 2014 - 2017 гг. - замначальника Харьковского городского управления юстиции Главного управления юстиции в Харьковской области.В марте 2018 г. - заместитель начальника Главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы - начальник Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Запорожской области.В 2018 - 2019 гг. - заместитель начальника Главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы - начальник Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Харьковской области.С апреля 2020 г. - председатель Харьковской райгосадминистрации.