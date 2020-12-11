Легко увидеть связь между нездоровой диетой и увеличивающейся талией. Связь между едой и здоровьем мозга может быть труднее понять.

БАДы и суперфуды - миф?

Вредные продукты для мозга

Но эксперты соглашаются. Правильное питание важно для здоровья мозга.- Из всех органов нашего тела мозг наиболее легко повредить неправильное питание, - сказала д-р Лиза Москони, директор организации Women's Brain Initiative и доцент кафедры неврологии и радиологии Weill Cornell Medicine and Нью-Йоркская пресвитерианская больница. -От самой архитектуры до работоспособности, каждый аспект мозга требует правильного питания.Москони, который написал книги о науке о питании и мозге, сказал, что многие люди имеют неправильные представления о том, что такое «правильная еда». Одно из самых больших заблуждений, которое она слышала в последнее время, - это идея о том, что диета с очень высоким содержанием жиров каким-то образом полезна для мозга.По словам доктора Кристин Яффе, профессора психиатрии, неврологии и эпидемиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско, еще одна область, в которой людей вводят в заблуждение, - это пищевые добавки. По ее словам, витаминные добавки , похоже, не улучшают здоровье мозга, за исключением случаев, когда кому-то не хватает определенного питательного вещества.Точно так же много внимания привлекли добавки, содержащие омега-3 жирные кислоты и рыбий жир. Но, хотя они могут помочь некоторым пациентам с сердечными заболеваниями по назначению врача, исследования не подтвердили пользу для здоровья мозга.Москони выделила некоторые питательные вещества - антиоксиданты, такие как витамин C, витамин E и бета-каротин, а также противовоспалительные витамины B и жирные кислоты омега-3, которые, по ее словам, важны для здоровья нейронов.Но, ни Яффе, ни Москони не любят выделять что-то как идеальную пищу для мозга.- Я не верю в «суперпродукты» или в то, что какая-то одна пища или группа продуктов являются ключом к здоровью мозга, - сказала Москони.И не то, чтобы с черникой что-то не так, сказала Яффе, но «вы бы не хотели думать: «Если бы я только ем чернику, вот и все».По словам Москони, также важно думать о продуктах, потенциально вредных для здоровья мозга. По ее словам, насыщенные жиры, особенно из животных источников, связаны с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые исследования также показывают, что это увеличивает риск когнитивных проблем.- Когда мы едим жирную, сладкую пищу и испытываем такие симптомы, как вялость, затуманенность мозга и сонливость - эти симптомы возникают не в желудке, а в головном мозге, - сказала Москони.И эффекты не обязательно временные. Исследования показывают, что плохое питание может вызвать потерю ключевых структурных и функциональных элементов мозга, сказала она, наряду с «более высокой уязвимостью к старению мозга и деменции».