События ДТП в Харькове создало серьезную проблему для движения (видео) Вечерний Харьков 14:32 211 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «ДТП возле Родника, Бучмы», сказано в комментарии к выложенному видео. Читайте также В Харькове сообщили о подозрении задержанному маньяку-убийце (фото) В Харькове растет количество заболевших коронавирусом Масштабное ДТП в Харькове – пострадали сразу 5 автомобилей (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове сообщили о подозрении задержанному маньяку-убийце (фото) События 14:54 Лента новостей В Харькове сообщили о подозрении задержанному маньяку-убийце (фото) 14:54 ДТП в Харькове создало серьезную проблему для движения (видео) 14:32 Специалисты рассказали, есть ли лучшие и худшие продукты для здоровья мозга 14:14 В Харькове растет количество заболевших коронавирусом 13:52 Масштабное ДТП в Харькове – пострадали сразу 5 автомобилей (видео) 13:34 Можно ли при разводе обойтись без супруга 13:12 Харьковский областной совет обрел главу (видео) 13:02