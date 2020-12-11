Задержанному в Харькове рецидивисту, который напал на пенсионерку и изнасиловал ее, сообщено о подозрении. Как рассказали в прокуратуре, сообщено о подозрении мужчине по факту разбоя и изнасилования, совершенных повторно (ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 152 УК Украины).

По информации руководителя местной прокуратуры Алексея Лесенко, досудебным расследованием установлено, что утром 9 декабря 72-летняя харьковчанка шла на работу. К ней подошел 31-летний мужчина, ударил по голове, затащил в подвал жилого дома, изнасиловал и избил ее, а также завладел ее личными вещами.Правоохранители задержали злоумышленника по горячим следам. Им оказался ранее судимый мужчина, который несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение умышленного убийства, разбоя и изнасилования.Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.