В Украине планируют использовать комбинированный подход к проведению вакцинации против коронавируса: стационарно и с помощью мобильных групп.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил и.о. генерального директора ГУ Центр общественного здоровья МОЗ Украины Игорь Кузин.— У нас есть два сценария, которые мы будем использовать. Первое — это (проведение вакцинации — ред.) в районных или фельдшерско-акушерских пунктах, в пунктах прививки, которые работают стационарно. И планируется создать около 400 мобильных бригад. Они будут выезжать или к месту работы, или к месту обслуживания, в том числе в отдаленные районы. То есть будет применен комбинированный подход, — сказал Кузин.Ранее Кузин заявлял, что вакцинация от коронавируса в Украине может стартовать с 1 марта 2021 года.