Матч 16-го тура Первой лиги между тернопольской "Нивой" и "Металлистом 1925" проходил во Львове и завершился победой харьковской команды со счетом 2:1. Это была последняя игра в нынешнем году. Футболисты будут в отпуске почти до середины января.

Вернувшись из Львова, наша команда получила день полноценного отдыха, после чего собралась на учебно-тренировочной базе в Высоком. Генеральный директор клуба Ярослав Вдовенко и главный тренер Валерий Кривенцов поблагодарили футболистов за первую половину сезона, которая хотя и не была идеальной, но все же позволила завершить год на пятой строчке турнирной таблицы всего с шестью очками отставания от первого места, сообщает клубная пресс-служба.Футболистам пожелали хорошо отдохнуть и с положительными эмоциями подойти к зимним сборам. По словам главного тренера, эти сборы будут очень важными, ведь именно они позволят наработать определенный багаж, с помощью которого команда проведет весеннюю часть соревнований.Сейчас все игроки уже начали отдыхать. Кто-то проведет отпуск в кругу родных и близких дома, кто-то отправится в теплые края. Команда соберется уже в следующем году – 11 января. В течение двух дней футболисты пройдут медицинский осмотр, а уже с 13 числа начнут тренировочный процесс.