10 декабря в Харьковской области пограничники обнаружили сгоревший микроавтобус в противоконтрабандном рву.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ."Противоконтрабандный ров стал непреодолимым препятствием для нарушителя. Во время осмотра транспортного средства в нем и рядом были обнаружены остатки красной икры, ряд лежала тара из-под черной икры. Людей в УАЗе или рядом с ним не было", – говорят в ГПСУ.По словам пограничников, микроавтобус могли поджечь умышленно, чтобы, вероятно, скрыть следы противоправной деятельности. Со стороны Украины никаких следов деятельности контрабандистов не обнаружено. По данным ГПСУ, представители пограничной службы ФСБ РФ признали, что УАЗ двигался с их стороны.