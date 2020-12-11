В 2020 году средняя стоимость строительства и ремонта одного км дорог составила 20,6 млн гривен, что на 4,5 млн грн меньше, чем годом ранее.

Об этом на итоговом мероприятии «СЕТЬ: форум дорожной отрасли» сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков.Кроме снижения стоимости работ он также отмечает улучшение качества дорог и их безопасность.В этом году с дорожной основой около 90% реализуемых проектов. Именно дорожная основа обеспечивает долговечность эксплуатации дорожного покрытия.- Этого показателя удалось достичь за счет текущего среднего ремонта, где основа усиливалась на 81,2% проектов (для сравнения - в 2018 году таких проектов только 45,6%, а в 2019 - 52,7%), - отметил Кубраков.Также он рассказал об экономии средств на 7,8% на торгах.- Командой Укравтодора проведена огромная работа для того, чтобы уменьшить стоимость проектов еще до того, как они будут закупаться через систему Prozorro. В отличие от предыдущих лет, в этом году такие инструменты, как экспертиза проектов, а также рассмотрение проектов на V секции, использовали по максимуму, - сообщил глава Укравтодора.Он отметил, что в этом году эти меры стали обязательными для всех дорожных проектов, тогда как ранее их применяли выборочно.Отметим, к декабрю успели отремонтировать и построить 3 926,3 км дорог на общую сумму 81 млрд грн. Для сравнения, в прошлом году обновили лишь 846,97 км, истратив 25,1 млрд грн.