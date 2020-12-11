Метеорологи сделали прогноз погоды в Харькове на 12-13 декабря.

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в субботу в городе – облачно, днем – небольшой снег и дождь, ветер – 7-12 м/с.Температура воздуха ночью – 5-7 градусов мороза, днем – 1-3 градуса ниже нуля.В воскресенье – облачно, днем – небольшой дождь и мокрый снег, местами - гололед, ветер – 7-12 м/с.Температура воздуха ночью – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем – от 2 градусов мороза до 3 градусов выше нуля.