Областной организационно-методический центр культуры и искусства в третий раз представляет выставку эко-арта «ПереТворення». Экспозицию работ из вторичных материалов модно посмотреть до 14 января следующего года.

Шагая навстречу изменениям, важно не останавливаться и уметь видеть возможности там, где другие не видят.– Именно поэтому, собрав достаточно ресурсов, которые можно превратить в очень интересные и неординарные вещи, мы снова готовы удивлять вас новой визуализацией арт-объектов, – отмечают в центре культуры и искусства.На выставке можно увидеть самые разнообразные предметы декора интерьера, игрушки, одежду и многое другое. Экспонаты изготовлены из вторичных материалов – металла, пластика, дерева, ткани.Среди авторов работ, представленных на выставке, – Марина Коган, Станислав Бондаренко, Эмилия Грекова, Светлана Томарева, Татьяна Тищенко, Гайрат и Людмила Байматовы, Валерия Соболь, Алла и Галина Хмель.– Изменяя свои мысли и привычки, меняемся мы сами и, соответственно, меняется наше окружение. Приглашаем вас стать частью «мира преобразования» и увидеть арт-объекты, предметы одежды и интерьера, изготовленные из самых разнообразных материалов, – говорят в центре.Время работы выставки: с 11.00 до 19.00, кроме выходных часов. Адрес: Харьков, ул. Пушкинская, 62, большая выставочный зал 2-го этажа.