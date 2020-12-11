Пища может напрямую влиять на остроту ума в возрасте от старшего среднего до пожилого.

Как пишет MedicalXpress, к такому выводу пришли ученые из Университета Айовы, их исследование опубликовано в Journal of Alzheimer's Disease.Авторы нашли связь между некоторыми продуктами и когнитивной остротой. Они проанализировали данные 1787 британцев от 46 до 77 лет из местного биобанка, где для научного анализа доступна информация от состояния здоровья до генетических особенностей около 500 000 граждан.Участники из этой выборки заполняли опросник о потреблении пищи и алкоголя и проходили тест "мышления на лету" в период с 2006 по 2010-й, затем с 2012 по 2013-й, и с 2015 по 2016 год.Из списка предлагалось выбрать такие варианты: обработанное мясо, птица, говядина, баранина, свинина, свежие фрукты, сушеные фрукты, сырые и приготовленные овощи, салаты, жирная и нежирная рыба, сыр, хлеб, хлопья, чай, кофе, пиво, сидр, красное вино, белое вино, шампанское и ликер.Отбросив неясные выводы и те, которые могут объясняться другими причинами, ученые пришли к выводу, что на остроту ума влияют в плане диеты следующие вещи:а) сыр – самый "защитный" продукт из указанных выше для поддержания в порядке когнитивных функций в пожилом возрасте;б) еженедельное потребление баранины (не какого-либо другого красного мяса) также вело к улучшению долгосрочных когнитивных способностей;в) чрезмерное употребление соли – это плохо, но лишь тем, кто уже подвержен риску развития болезни Альцгеймера, следует следить за этим параметром, чтобы избежать в будущем когнитивных проблем;г) ежедневное адекватное потребление алкоголя, особенно красного вина, оказалось связано с улучшением остроты ума у пожилых.Исследовали признаются, что были "приятно удивлены", что "ответственное употребление сыра и ежедневное – красного вина, как выяснилось, полезно не только для того, чтобы справиться с пандемией COVID-19, но и возможно, помогает справиться со все более сложным миром".Авторы пишут, что теперь необходимы рандомизированные клинические испытания, чтобы определить, может ли внесение простых изменений в рацион существенно помочь мозгу сохранять ясность ума в поздние годы жизни.