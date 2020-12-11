В ноябре Слобожанская таможня Гостаможслужбы обеспечила в государственный бюджет Украины более 1,4 миллиарда гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления таможенных платежей увеличились на 140,4 миллиона, или на 11%.

Выросли и среднедневные поступления по Слобожанский таможне Гостаможслужбы. Они составили 67,6 млн грн, в то время как в весенние и летние месяцы – в среднем 54 млн грн.Плановые показатели по единому сбору выполнены на 133,3% – до 1,1 млн грн; по ввозной пошлине – на 127,7% (95 млн грн); по вывозной пошлине – на 107,7%, сообщили в пресс-службе Слобожанский таможни.Дополнительно в ноябре этого года направлено 47,7 млн грн. Эти средства удалось получить за счет:– контроля таможенной стоимости товаров — 41,7 млн грн;– классификационной работы — 3,3 млн грн;– контроля по определению страны происхождения — 2,7 млн грн.В Слобожанский таможне Гостаможслужбы отмечают, что таких показателей удалось достичь в результате слаженной работы всех подразделений таможни, качественному процессу обслуживания субъектов ВЭД и мерам, которые принимаются в борьбе с контрабандой и таможенными нарушениями.Из доходов бюджета, которые обеспечивает Гостаможслужба, выплачиваются стипендии, пенсии, зарплаты учителям и врачам, ремонтируются больницы, дороги, школы и детские сады. В таможне призывают субъектов ВЭД работать в правовом поле и соблюдать требования таможенного законодательства Украины.