Украинский химик Павел Михайлюк получил грант Европейского исследовательского совета (ERC) в размере 1,9 миллионов евро на 60 месяцев. Михайлюк будет изучать соединения бензола в составе лекарственных средств.Об этом говорится в журнале ERC.
Отмечается, что в рамках своих исследований украинец также намерен предоставить беспатентные эквиваленты существующих лекарств с улучшенными свойствами.
Команда Михайлюка разработает инновационные изостеры - молекулы с аналогичной формой и свойствами, которые войдут в состав ряда противовирусных, противовоспалительных и гипотензивных препаратов.
Работать ученый будет в Украине на базе компании Enamine Ltd. Он является научным директором компании.
Михайлюк стал первым украинским химиком, который получил грант ERC.