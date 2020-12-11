Украинский химик Павел Михайлюк получил грант Европейского исследовательского совета (ERC) в размере 1,9 миллионов евро на 60 месяцев. Михайлюк будет изучать соединения бензола в составе лекарственных средств.

Об этом говорится в журнале ERC.Отмечается, что в рамках своих исследований украинец также намерен предоставить беспатентные эквиваленты существующих лекарств с улучшенными свойствами.Команда Михайлюка разработает инновационные изостеры - молекулы с аналогичной формой и свойствами, которые войдут в состав ряда противовирусных, противовоспалительных и гипотензивных препаратов.Работать ученый будет в Украине на базе компании Enamine Ltd. Он является научным директором компании.Михайлюк стал первым украинским химиком, который получил грант ERC.