В Харькове в одном из супермаркетов покупательница потеряла сознание и в судорогах упала на пол. Охранник оказал ей неотложную медицинскую помощь.

Видео происшествия опубликовал Телеграм-канал Perepichka News."В харьковском АТБ посетительница внезапно почувствовала себя плохо, она потеряла сознание, а после у нее начались судороги. Охранник Александр Лепков не остался равнодушным: он подбежал к девушке, померил пульс, расстегнул ворот и стал делать непрямой массаж сердца", - говорится в сообщении.Канал пишет, что такими действиями охранник, возможно, спас жизнь девушке. Через некоторое время она пришла в себя.