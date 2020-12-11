Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Привычные глазу лица и предметы вряд ли смогут разбудить ваше воображение. Требуется что-то новое. А поиске этого нового можете повести себя так, что многие удивятся. Завтра предстоит день, полный борьбы с непониманием.В эти дни у вас, возможно, разыграется фантазия. Так что, увидев парочку розовых крокодильчиков, не спешите сразу вызывать неотложку. Завтра настоятельно рекомендуется попридержать язык, ибо есть вероятность сболтнуть лишнего.То, что сейчас может показаться финалом, является, скорее всего, лишь переходом на очередной этап. У вас должны появиться перспективы. Завтра приложите максимум усилий, чтобы поскорее закончить все дела. Свободное время посвятите семье.Будьте внимательны к тому, что вам будут говорить, но не ограничивайтесь лишь смыслом сказанных слов. Многое придется понимать по интонации и даже мимике. Проведите завтрашний день с людьми, которых вам приятно видеть.Вы можете стать неоценимым помощником для людей, которые не могут сами разобраться в ситуации. Завтра ограничьте свои действия тем, что вы в состоянии делать практически на автомате.Сейчас не время строить догадки. Лучше узнать у кого-то, кто владеет информацией. Пока вопрос не прояснится, ничего не предпринимайте. Завтра лучше игнорировать пристальные и не слишком ласковые взгляды окружающих.Желание получить что-то, не прилагая к этому усилий, может удовлетвориться, но это лишит вас некоторых перспективных возможностей. Завтра у вас случится обострение интуиции и чувства юмора. Повезет тем, кто будет рядом с вами.Вы можете стать чересчур раздражительным. Лучше провести день в тихой домашней обстановке, желательно с элементами уюта. Завтра все должно быть на порядок лучше, чем вчера. Вы и ваше поведение в том числе.Не принимайте все так близко к сердцу. Проблемы, которые вы склонны считать своими, таковыми не являются. Завтра интуиция поможет разобраться в диком количестве информации, которое на вас свалится.Если жизнь от щедрот подкинула вам лимон, зачем есть его целиком? Сделайте лимонад, и пусть вам завидуют. Завтра чересчур объективное отношение может парализовать ваше сознание. Помогут аутотренинг и немного лести.Держитесь подальше от больших скоплений народа. Сейчас весьма вероятно возникновение разного рода склок. Оно вам надо? Завтра, возможно, придется ревностно защищать собственные интересы.Не пытайтесь действовать в соответствии с голосом разума – доверьтесь дремлющим в глубине сознания инстинктам. Только учтите, что с правилами дорожного движения они не знакомы. Завтра вы можете столкнуться с чем-то, что приведет вас в ярость.