Об этом сообщается в заявлении партии на официальной странице.

Сегодня в Харьковском областном совете прошла первая сессия депутатов восьмого созыва, в рамках которой были вынесены на рассмотрение назначения председателя областного совета и его заместителей, а также утверждение руководства постоянных комиссий.Как сообщили в Блоке Светличной «Разом!», члены их фракции не принимали участия в этих голосованиях.«Относительно предложения избрания председателем областного совета Артура Товмасяна - фракцией принято решение не участвовать в голосовании, поскольку на сегодня мы не имеем достаточной информации по эффективной позитивной деятельности, значительного вклада в развитие региона и необходимого на этой должности авторитета у предложенного кандидата.Следующие вопросы о назначении заместителей председателя областного совета и формирования постоянных комиссий происходили с грубыми нарушениями норм действующего законодательства и вопреки действующему регламенту Харьковского областного совета», - заявили в партии.