Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Пробка длиною в жизнь. От начала Шевченка. Это Белгородский спуск. Пробки во все стороны. Лучше не ехать по Шевченко в этом районе. Мы полчаса стояли от Горбатого моста до Белгородского спуска», сказано в комментарии к выложенному видео.В другом сообщении и видео канала называется причина возникшей пробки.«А вот и причина пробки в начале Шевченко. Смачный тройничек. И проезд очень узкий для одной машины, если бы благородные хозяева припаркованных машин возле бордюра их переставили - пробки бы не было», сказано в информации канала.