В октябре потребители газа увидели в квитанциях объем потребления за прошлый газовый год. И многим интересно, когда же будет перерасчет платы за доставку газа. Liga.net отвечает на самые распространенные вопросы.

Почему мы платим за прошлый год

Почему нельзя платить за текущий объем

Почему плату пересчитают с 1 января



Как самостоятельно рассчитать стоимость доставки

Что такое минимальная плата за распределение

На что идут средства за доставку газа

Как осуществляется доставка

В 2020 году в Украине изменился порядок оплаты за доставку (распределение) газа. Еще год назад потребитель получал всего одну платежку за газ, где в финальную сумму входила фиксированная стоимость распределения. Но с января этого года система расчетов изменилась.Теперь плата за доставку газа у каждого потребителя зависит от объема потребления за предыдущий год, разделенного на 12 равных платежей в год.Для каждого потребителя она разная, но происходит равными частями в течение года. Например, если за предыдущий год клиент потребил 120 кубометров газа, в этом году он должен будет ежемесячно оплачивать доставку 10 кубов.Зная, сколько он должен будет оплатить за распределение газа, клиент сможет планировать свои расходы. Если же он потребил меньшее количество газа, то в следующем году он будет платить за меньшую потребляемую мощность.В новом рынке каждый клиент платит не за объем потребления, а за доступ к мощности. Вы платите за мощность, потому что газораспределительные компании (операторы ГРС), обеспечивают заказанную мощность в системе независимо от того, сколько газа потребляется.Даже когда газ не потребляется, операторы ГРС держат его в системе под нужным давлением, чтоб он был доступен в любой момент. Именно на эти работы идет плата за доставку газа – ее размер определен в тарифе каждой распределительной компании.Многих интересует, почему газовый год завершился 1 октября, а плату пересчитают лишь с 1 января. НКРЭКУ формирует тарифы распределительным компаниям на календарный год традиционно с 1 января. Устанавливая тарифы, регулятор учитывает множество экономических факторов, включая изменения в экономике за год и рыночную стоимость газа.Например, в сентябре 2020 года минимальная зарплата в Украине выросла на 5,9% – с 4723 до 5000 грн. При этом инфляция в этом году составила около 3%. Все это в совокупности с расходами на выплату зарплат и покупку газа для поддержки давления в трубе влияет на выручку распределительных компаний. Они инвестируют эти средства в сервис и развитие газовых сетей.Чтобы самому посчитать цену доставки газа, клиенту надо посмотреть свой объем потребления в прошлом газовом году и умножить его на тариф своей газораспределительной компании.Разделив полученную сумму на 12 равных платежей, он получит размер ежемесячной платы за доставку газа.Такую модель оплаты ввели, в том числе, и в интересах потребителей. Так они смогут снизить финансовую нагрузку в зимнее время и прогнозировать свои расходы на плату за доставку.В прошлом году широко обсуждали тему заказанной мощности для клиентов с нулевым потреблением газа. Для них в марте НКРЭКУ ввела минимальную плату за доставку газа, рассчитав ее по нормам потребления газа. Эти нормы расписаны в постановлении Кабинета министров №409.С 2021 года аналогичный платеж введен и для тех, кто использует газ минимально. Если клиент пользуется только газовой плитой и потребил в прошлом газовом году всего 15 кубометров газа – его заказанную мощность регулятор установил на уровне 39 кубов в год. То есть в течение года он оплатит доставку 39 кубических метров газа.Для клиентов с газовой плитой и колонкой минимальная заказанная мощность составит 126 кубов газа. Если домохозяйство потребило менее 100 кубометров в газовый год – оно оплатит в течение года за доставку 126 кубов.Деньги, которые вы платите за доставку газа, идут на финансирование работ по поддержке работы и модернизации газовых сетей, в том числе обеспечение аварийно-диспетчерской службы, поверку и установку счетчиков и оплату труда специалистов газораспределительных компаний. Они поддерживают стабильное давление в сетях, которое меняется в зависимости от сезона и использования газа разными категориями потребителей.Также газораспределительные компании утверждают, что инвестируют в модернизацию газовых сетей. Эта инфраструктура нужна, чтобы газ попадал к клиентам с достаточным давлением для работы всех газовых приборов.По пути к потребителю газ преодолевает десятки километров от газораспределительных станций по газопроводам высокого, среднего и низкого давления. Сети в Украине принадлежат многим владельцам: государству, громадам, частным компаниям. Но все платят одинаковую плату за доставку кубометра газа, идущего по трубам разных владельцев.Чтобы газ поступал к клиентам, специалисты газораспределительных компаний поддерживают стабильное давление в сетях. В магистральных трубопроводах газ находится под высоким давлением. По пути к потребителям его снижают – вначале до среднего, затем до низкого, с которым работает оборудование потребителей.Давление в сетях меняется в зависимости от сезона и использования газа разными категориями потребителей. От гидравлического расчета, проводимого облгазами, зависит, будет ли давление газа на оборудовании каждого потребителя достаточным для работы всех газовых приборов.