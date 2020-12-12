Муж скоро будет оформлять пенсию. Подскажите, пожалуйста, как зачислить военную службу в пенсионный стаж? И еще я слышала, что период проживания жен офицеров с мужем там, где им нереально устроиться на работу, тоже засчитывается в стаж. Это правда? И какими документами это можно подтвердить? Елена Б.

Как разъясняют эксперты Юридического портала Украины бесплатной правовой помощи, трудовой (пенсионный, страховой) стаж является важнейшим фактором при назначении пенсии. От его размера зависит право человека на тот или иной вид пенсии, а также сумма пенсионных выплат.Основным документом, подтверждающим стаж работы до 1 января 2004 года, то есть до вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», является трудовая книжка. С 1 января 2004 года стаж для выхода на пенсию называется страховым и его подтверждение осуществляется по данным персонифицированного учета – данным, хранящимся в Пенсионном фонде.В соответствии со статьей 8 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» время пребывания граждан Украины на военной службе засчитывается в их страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы. Для подтверждения военной службы, а также службы в гражданской обороне, Госспецсвязи, органах госбезопасности, разведывательных органах принимаются:– военные билеты;– справки архивных и военно-лечебных учреждений;– справки военных комиссариатов, воинских частей и учреждений системы Минобороны, МВД, МЧС, Мининфраструктуры, СБУ, Службы внешней разведки, ГНС, Управления госохраны, Госспецсвязи, Госпогранслужбы, ГПтС, ГСЧС.Военная служба в составе действующей армии в период боевых действий, в том числе при выполнении интернационального долга, засчитывается в трудовой стаж на основании справок военных комиссариатов, выдаваемых в порядке, определяемом Минобороны. Для подтверждения службы в органах внутренних дел, Нацполиции принимаются справки, выдаваемые согласно порядку МВД.Что касается подтверждения стажа работы для жен офицеров, то в соответствии с законодательством Украины период проживания жен офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих-сверхсрочников с мужьями в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности, может быть включен в страховой стаж при оформлении пенсии. Основанием для этого служат справки, выданные командирами воинских частей, военно-учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций в порядке, определяемом Минобороны.