Движение транспорта по пр. Любови Малой, в районе перекрестка с Григорьевским шоссе, будет запрещено с 21:00 12 декабря до 21:00 13 декабря.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на газопроводе по пр. Любови Малой.На время работ объезд закрытого участка будет организован следующим образом:- пр. Любви Малой - ул. Дудинской - ул. Полтавский Шлях - Окружная дорога - пр. Ново-Баварский;- пр. Ново-Баварский - Окружная дорога - ул. Полтавский Шлях - ул. Дудинской.В связи с ремонтом автобусы №75э, 209э, 220э, 237э, 238э, 303э будут курсировать следующим образом:- №75э, 209э: сократят путь движения до остановки «Григорьевка» (разворот возле дома №99 по пр. Любови Малой);- №220э, 237э: сократят путь следования до остановки «Григорьевка» (часть автобусов будет разворачиваться возле дома №99 по пр. Любови Малой, вторая часть - в районе перекрестка пр. Любови Малой с Григоровским шоссе);- 238э, 303э: сократят путь движения до остановки «Григорьевка» (разворот - возле дома №99 по пр. Любови Малой).Также с 21:00 12 декабря до 21:00 13 декабря будет ограничено движение троллейбусов по пр. Ново-Боварському, ул. Китаенко и пр. Любови Малой, на участке от разворотного круга «пр. Дзюбы» до ул. Дудинской. Троллейбусы будут курсировать так:№27: разворотный круг «ул. Новый Быт» - ул. Холодногорская - ул. Дудинской - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Симферопольский - ул. Конева - ул. Малиновского - ул. Благовещенская - пл. Благовещенский - спуск Соборный - ул. Университетская - пер. Спартаковский - пл. Конституции;в обратном направлении: пл.Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - спуск Соборный - пл. Благовещенская - ул. Коцарская - ул. Малиновского - ул. Конева - ул. Симферопольская - ул. Большая Гончаровская - ул. Семинарская - пр. Любови Малой - ул. Дудинской - ул. Холодногорская - разворотный круг «ул. Новый Быт».№11: не ходит.