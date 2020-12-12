Один из военных комиссаров Харьковской области обещал за 600 долларов избавить военнообязанного от необходимости служить в армии, но был разоблачен и теперь может оказаться за решеткой.

Военная прокуратура Харьковского гарнизона разоблачила майора, начальника отделения одного из районных военкоматов Харьковской области в вымогательстве и получении неправомерной выгоды от военнообязанного в размере 600 долларов, сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере объединенных сил,.Деньги от военнообязанного военком требовал за улаживание вопроса с призывом на срочную службу и выдачу военного билета.7 декабря, непосредственно после получения всей суммы взятки, которое осуществлялось под контролем правоохранителей, майора задержали, а денежные средства изъяли.Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.Напомним, в январе 2019 года на взятке попался сотрудник другого райвоенкомата. Он требовал за военный билет 500 долларов.