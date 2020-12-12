На протяжении года в нашем регионе работал проект «Молодежные хабы Харьковщины драйвуют общественную активность». Удалось ли победить пассивность населения небольших городков? Какие активности оказались самыми популярными, а проведенные акции – самыми результативными?

Чтобы привлечь самых разных людей

Как сделать электрички безопаснее

Как запустить бюджет участия



Как заставить власть разобраться со свалками

Как создать пространство для творчества

Самый весомый результат – привлечение молодежи



Сеть молодежных хабов в соцсетях

Идея создания сети молодежных хабов возникла весной прошлого года.– Вообще-то молодежные хабы были открыты на Харьковщине с помощью Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) еще в 2017–2018 годах. Начиная с 2017-го в нашем регионе появилось более десяти молодежных хабов, – рассказывает руководитель проекта «Молодежные хабы Харьковщины драйвуют общественную активность» Виктория Лысак. – В прошлом году возникла идея объединить все эти хабы в сеть и создать совместный проект. Тема была выбрана животрепещущая – общественная активность.Для крупного города это, возможно, не так актуально, а для небольших населенных пунктов пассивность жителей – большая проблема.– С одной стороны, у них нет опыта, они не видели результатов своей активности, а с другой – все друг друга знают, «родычаются» и не хотят портить отношения, – продолжает Виктория Лысак. – Поэтому мы сделали ставку на молодежь: она менее заангажирована, более активна и острее нуждается в тех изменениях в обществе, ради которых проект и был создан.Поскольку цель проекта – повышение общественной активности, был выбран широкий спектр занятий, чтобы привлечь самых разных людей.– Одни готовы выходить на пикеты с плакатами, перекрывать дороги, а другие, менее радикальные, хотят участвовать в более спокойных проектах – в толоках, например, или различных мониторингах. Мы предлагаем разные активности и привлекаем широкие слои населения, – говорит Виктория Лысак.Начали с самого, наверное, наболевшего вопроса для жителей области – пригородного транспорта. Большое количество людей пользуется электричками, но они абсолютно некомфортны и к тому же небезопасны.– Мы провели акцию, что-то вроде перформанса. Поскольку это был декабрь, то мы ходили по электричкам в компании со святым Николаем, роль которого играл один из наших участников. У нас были подготовлены петиции и мы собирали подписи пассажиров за повышение комфортности и безопасности на железнодорожном транспорте. Мы охватили разные направления: Змиев – Изюм – Балаклея, Первомайский – Красноград, Покотиловка и Чугуев, – рассказывает Виктория Лысак.Позже, по ее словам, активисты встречались с представителями железной дороги, которые отвечают за пригородные перевозки. И благодаря этим обращениям, особенно после нападения в поезде на журналистку, которое произошло в августе этого года, в вагонах снова появилась охрана.– Что касается комфортности, то нам отвечали, что не могут сделать вагоны более комфортными, якобы потому, что на Харьковщине самая низкая стоимость перевозок по сравнению с остальными областями. Теперь цена проезда в электричках выросла и у нас есть все основания требовать повышения уровня комфорта. Сейчас нам уже не могут отказать под предлогом дешевизны перевозок, – уверена активистка.Еще один вид активности – внедрение бюджета участия.– В области есть города, где такая программа уже работает, но в некоторых – не идет ну никак. Возможно, это просто отсутствие доброй воли представителей органов местного самоуправления. Здесь мы пошли путем просвещения, – рассказывает активистка. – Привлекли одного из представителей наших хабов в Чугуеве Ивана Чубукина, который выступил в качестве тренера – у него большой опыт в данном вопросе. Он рассказывал, что такое бюджет участия, как с ним работать – в тех городах, где программа еще не была внедрена.И достижения есть – в Балаклее все-таки был утвержден бюджет участия. Программа заработала с начала этого года.– Еще одна попытка была в Краснограде. Там пришлось даже школу открыть, чтобы просвещать людей на этот счет. Однако несмотря на все наши усилия, власть (это было еще до местных выборов) не смогла принять решение о внедрении бюджета участия, ссылаясь на недостаток средств в бюджете, – говорит Виктория. – С этим вопросом мы тоже будем работать уже за пределами проекта – начало положено.Наибольшее количество местных жителей удалось привлечь к таким активностям, как толока.– Толока – это совместный труд для быстрого выполнения большого объема работы. Мы собирались все вместе на уборку территории. С одной стороны, такие акции полезны для города, который мы делаем чище, а с другой – позволяют людям, никогда не принимавшим участие в общественных мероприятиях, приобщиться к полезному делу, – рассказывает Виктория Лысак.А чтобы доброе дело не стало одноразовой акцией, местным жителям предложили сделать обращение на экокарту с геолокацией больших мусорных свалок, которые нередко встречаются на берегах рек, на обочинах дорог и даже в городах.– Тогда уже органы местного самоуправления вынуждены будут принимать решение об уборке мусора. Таким образом, мы давали инструменты, позволяющие не только одноразово сделать что-то полезное, но и продолжать подобную деятельность в дальнейшем, – говорит руководитель проекта.Очень популярной среди населения небольших городов оказалась такая активность, как создание свободного творческого пространства.– Мы создавали их в каждом их тех городов, где есть хабы – прямо на улице, чтобы не было привязки ни к какому помещению, – рассказывает Виктория Лысак. – Например, в Змиеве сделали сцену с местами для зрителей. Кто-то соорудил беседку, кто-то – скамейки. То есть создавались места, чтобы люди могли собираться просто на улице и проводить творческие встречи – то ли стихи почитать, то ли поделиться интересными идеями, проектами.Цель подобных свободных пространств – чтобы вот такие небольшие площадки для собраний стали доступны в любом населенном пункте.– Они не закрыты, не ограждены. С одной стороны, конечно, были опасения, что кто-то придет и все сломает. Но с другой стороны, мы должны доверять друг другу, людям, с которыми живем по соседству. Без доверия, с кучей навешанных замков и вооруженной охраной никогда ничего не сделаешь. Мы демонстрируем доверие, – отмечает Виктория.Главным открытием проекта стал Красноград.– Самый весомый результат, которым мы можем гордиться – это опыт привлечения молодежи от 12 лет и старше, – отмечает Виктория Лысак..По словам координатора хаба Red Hab в Краснограде Натальи Гришиной, это действительно прорыв.– У нас такого никто никогда не реализовывал – с привлечением такого количества общественности, причем молодой общественности. Это очень удачный опыт. На собственном примере мы показали: все в наших руках, – говорит Наталья.Наталья Гришина поделилась, как активисты запускали программу «Общественный бюджет».– На самом деле в Краснограде и в районе программа была принята еще в конце 2018 года. И должна была действовать два года – в 2019 и 2020 годах. Но сам процесс, механизм общественного бюджета запущен не был. Поэтому мы решили в рамках проекта немного подтолкнуть власть к действиям и запустить процесс, – рассказывает координатор хаба. – Удалось обучить людей, провести эдакий экспресс-курс по написанию проектов – с чего начинать и так далее. В рамках Школы общественного бюджета мы сделали два коллективных проекта и подали на рассмотрение горсовета. Но это была уже последняя сессия горсовета и чиновники решили направить средства на борьбу с пандемией. Мы с пониманием к этому отнеслись и надеемся, что наши проекты рассмотрит уже новая власть в виде руководства ОТГ.Также Наталья Гришина отметила, что в Краснограде очень удачно прошла толока, к которой были привлечены школьники.– Десяти-двенадцатилетняя детвора активно красила скамейки, которые мы накануне поставили. Молодежь принимала участие в экоквесте, в результате которого нам удалось зарегистрировать 14 обращений на экокарте, – говорит Наталья. – И до сих пор приходят письма с отчетами, что сделано с мусорными свалками. Мы все отслеживаем и уведомляем громаду: смотрите, даже дети смогли достучаться не только до местной власти, но и до министерства.Проект стал толчком для создания сети молодежных хабов Харьковщины в Facebook.– Сначала у нас были одиночные страницы, где мы освещали события каждого из хабов, – говорит коммуникативный менеджер проекта Мария Черепаха. – С начала проекта мы стали публиковать информацию о мероприятиях, которые происходят непосредственно в рамках проекта, а также о событиях в наших молодежных хабах. Мы выкладываем на странице анонсы грядущих мероприятий и отчеты по уже проведенным.