По итогам первого полугодия в среднем одно домохозяйство в Украине тратило в течение месяца на различные цели 9 413 гривен. Из этой суммы 48% составляли расходы на продукты питания и безалкогольные напитки.

Еще 15,3% составляют расходы на оплату за жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, сообщает Государственная служба статистики.Расходы на здравоохранение составляют 4,1% от общей суммы расходов, на одежду и обувь – 4,1%, на транспорт – 3,8%, на связь – 3,3%, на бытовую технику и предметы домашнего потребления – 2%, на различные другие товары и услуги – 2,7%.Доля расходов на табачные изделия составляла 2,2%, на алкоголь – 1,2%.Другие расходы были незначительными.По данным Госстата, в городах одно домохозяйство тратит в среднем 9 828,8 грн в месяц, тогда как в селах – 8543,2 грн. Доля расходов на продукты питания и безалкогольные напитки в городах составляет 45,1%, в селах – 54,4%.Расходы на здравоохранение в городах составляют 4% от общей суммы расходов (в селах – 4,2%), на одежду и обувь – 4,1% (4,4%), на транспорт – 3,9% (3,7%), на связь – 3,4% (3,1%), на бытовую технику и предметы домашнего обихода – 2% (2,2%), на различные другие товары и услуги – 2,8 % (2,4%).Доля расходов на табачные изделия в городах составляет 2,2% (в селах – также 2,2%), а на алкоголь – 1,3% (0,8%).