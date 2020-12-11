Движение транспорта по просп. Любови Малой в районе перекрестка с Григорьевским шоссе будет запрещено с 21:00 12 декабря до 21:00 13 декабря

Перекрытие автомобильного движения связано с проведением ремонтных работ на газопроводе, сообщили в горсовете.



На время работ объезд закрытого участка будет организован следующим образом:



при движении в сторону пр. Ново-Баварского:



пр. Любви Малой - ул. Дудинской - ул. Полтавский Шлях - Окружная дорога - пр. Ново-Баварский;

при движении в сторону ул. Дудинской:



пр. Ново-Баварский - Окружная дорога - ул. Полтавский Шлях - ул. Дудинской.

В связи с ремонтом автобусы №75э, 209э, 220э, 237э, 238э, 303э будут курсировать следующим образом:



при движении в сторону ст. м. "Холодная Гора":



№75э, 209э: сократят путь движения до остановки "Григорьевка" (разворот возле дома №99 по пр. Любови Малой);

№220э, 237э: сократят путь следования до остановки "Григорьевка" (часть автобусов будет разворачиваться возле дома №99 по пр. Любови Малой, вторая часть - в районе перекрестка пр. Любови Малой с Григоровским шоссе);

при движении в сторону пр. Ново-Баварского:



238э, 303э: сократят путь движения до остановки "Григорьевка" (разворот - возле дома №99 по пр. Любови Малой).

Также на время ремонта будет ограничено движение троллейбусов по пр. Ново-Баварскому, ул. Китаенко и пр. Любови Малой, на участке от разворотного круга "Пр. Дзюбы" до ул. Дудинской.



Троллейбусы будут курсировать так:



№27: разворотный круг "Ул. Новый Быт" - ул. Холодногорская - ул. Дудинской - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Симферопольская - ул. Конева - ул. Малиновского - ул. Благовещенская - пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Университетская - пер. Спартаковский - пл. Конституции;



в обратном направлении: пл.Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - спуск Соборный - пл. Благовещенская - ул. Коцарская - ул. Малиновского - ул. Конева - ул. Симферопольская - ул. Большая Гончаровская - ул. Семинарская - пр. Любови Малой - ул. Дудинской - ул. Холодногорская - разворотный круг "Ул. Новый Быт".



№11: не ходит.