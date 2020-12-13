Маленькие телевизионные экраны теперь не кажутся тесной сценой для матерых голливудских актеров. Даже те из них, кто получил «Оскар», с удовольствием присоединяются к талантливым многосерийным проектам. И от их присутствия эти проекты, безусловно, только выигрывают.

«Предприятие «Божий дар», США, 2019 г.



«Мир в огне», Великобритания, 2019 г.

«Притворство», США, 2019 г.

«Самый громкий голос», США, 2019 г.

«Благие знамения», Великобритания, США, 2019 г.

«Уловка-22», США, 2019 г.



«Что/Если», США, 2019 г.