Маленькие телевизионные экраны теперь не кажутся тесной сценой для матерых голливудских актеров. Даже те из них, кто получил «Оскар», с удовольствием присоединяются к талантливым многосерийным проектам. И от их присутствия эти проекты, безусловно, только выигрывают.В доказательство Tripmydream представил свой список.
«Предприятие «Божий дар», США, 2019 г.
Забрать деньги у пожилого пройдохи-пастора и его жены – это все равно что отнять конфетку у ребенка. По крайней мере так думал вор и аферист Джеймс, когда соглашался на предложение некоего Пола Брауна. Пол рассказал новоявленному напарнику, что его родители Байрон и Лилиан Брауны прикрываясь благими намерениями, годами выманивали деньги у доверчивых прихожан. За это время в их доме накопилась приличная сумма, на которую и открыла охоту парочка преступников.
Роль пастора Брауна в сериале исполнил британский актер Бен Кингсли, в 1982 году награжденный «Оскаром» за роль Ганди в одноименной биографической драме.
«Мир в огне», Великобритания, 2019 г.
Британская теледрама "Мир в огне" – честный рассказ о том, как выглядела Вторая мировая война глазами простых людей, жизнь которых внезапно оказалась под угрозой. Мужчины теперь обязаны отправиться на фронт, откуда они, возможно, уже никогда не вернутся, а женщинам нужно учиться жить в вечном страхе перед неизвестностью. Действие сериала застает момент, когда Германия только начинает кровавый захват Европы.
Американская журналистка Нэнси Кэмпбелл становится одной из первых, кто своими глазами видит наступление нацистских войск. Она отчаянно стремится донести устрашающую правду до остального мира.
Нэнси Кэмпбелл в сериале сыграла американская актриса Хелен Хант, получившая «Оскар» за роль в фильме «Лучше не бывает».
«Притворство», США, 2019 г.
Драматический сериал «Притворство» описывает реальную историю американки Ди-Ди Бланшар и ее дочери Джипси Роуз. Окружение Ди-Ди было убеждено, что она мать-героиня, поскольку самоотверженно опекает свою девочку, которой не повезло родиться с целым набором тяжелых болезней – от диабета до онкологии. Малышка Джипси с детства передвигалась в инвалидной коляске и во всем полагалась на мать. Однако в подростковом возрасте юная героиня начала понимать, что совсем не чувствует себя смертельно больной. Но мать строго пресекала любые попытки проявить самостоятельность. В итоге Джипси захочет сбежать от полоумной матери…
Образ Ди-Ди Бланшар воплотила на экране лауреат премии «Оскар» за роль в фильме Ричарда Линклейтера «Отрочество» Патрисия Аркетт.
«Самый громкий голос», США, 2019 г.
Роджер Айлз – одиозная, но выдающаяся фигура в мире американской журналистики. Создатель ныне одного из самых успешных новостных СМИ FOX News, он всегда отличался безупречным профессиональным чутьем. Каждый эпизод сериала рассказывает об одном из пиковых моментов в истории канала и биографии Айлза. Мы узнаем, как на редакционную политику влияли мировые события: теракт 11 сентября, начало войны в Ираке, избрание Барака Обамы, а также злоключения в жизни самого Айлза – проблемы со здоровьем, конфликты с политиками и обвинения в сексуальном насилии.
Образ Роджера Айлза на экране воплотил австралийский актер Рассел Кроу, награжденный премией «Оскар» за роль в фильме «Гладиатор».
«Благие знамения», Великобритания, США, 2019 г.
Еще с начала времен ангел по имени Азирафель и демон по имени Кроули со стороны наблюдают за тем, как развивается человечество. Конечно, иногда они вмешиваются в ход событий, чтобы склонить того или иного человека на свою сторону. И хотя герои служат в конкурирующих конторах, все же за тысячи лет они успели стать лучшими друзьями (тайком от начальства, конечно).
Кроме того, они свыклись со своей земной жизнью – ангел наслаждается книгами, театрами и вкусной едой, а демон прикипел к хорошей музыке и своему любимому автомобилю.
В сериале можно услышать сразу два оскароносных голоса – Бога озвучила обладательница «Оскара» Френсис Макдорманд, а дьявола – номинант на премию Бенедикт Камбербэтч.
«Уловка-22», США, 2019 г.
На дворе 1944 год. Военный бомбардир капитан Йоссариан чувствует, что у него нет больше сил воевать. Он мечтает вернуться домой, а для этого нужно совершить определенное количество боевых вылетов. И все бы ничего, но его не в меру амбициозный командир все время повышает норму и герою начинает казаться, что ему никогда ее не выполнить. Тогда ему приходит в голову заявить о своем сумасшествии.
Исполнителем главной роли, а также одним из режиссеров и исполнительным продюсером сериала выступил Джордж Клуни, награжденный «Оскаром» за роль второго плана в фильме «Сириана».
«Что/Если», США, 2019 г.
Сериал-антология «Что/Если» рассказывает истории разных людей, которые по своим причинам совершают неблаговидные поступки, а затем они сами и их близкие вынуждены принимать последствия этих деяний. Первый эпизод рассказывает о паре молодоженов, которые попали в тяжелое материальное положение. Они настолько отчаялись, что готовы практически на все, чтобы раздобыть денег. Потому заманчивое предложение от состоятельной женщины кажется им подарком судьбы.
Одну из центральных ролей в сериале исполнила двукратная обладательница «Оскара» Рене Зеллвегер.