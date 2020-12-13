В Украине возобновлены выплаты на детей до десяти физических лиц – предпринимателей І и II групп. Чтобы получить помощь, необходимо до 15 декабря обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Выплаты будут осуществляться за ноябрь-декабрь 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцополитики. Необходимые документы, которые нужно взять с собой в бумажной форме:– копии свидетельств о рождении детей до 10 лет;– справка из Пенсионного фонда об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7);– копия документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Украине (для иностранца и лица без гражданства);– копия решения районной госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае ее создания) совета, сельского, поселкового, городского совета объединенной территориальной общины или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком)Или можно заполнить электронное заявление по ссылке с фотокопиями соответствующих документов.Лица, которые получали помощь в мае – августе 2020 года, будут получать ее и в дальнейшем, отметили в ведомстве.Напомним, в апреле Кабмин ввел дополнительные выплаты на период карантина для физлиц – предпринимателей. Помощь предоставлялась на каждого ребенка до десяти лет в размере прожиточного минимума для детей до шести лет – 1 779 грн; для детей в возрасте от шести до десяти лет – 2 218 гривен).С 1 сентября 2020 года программа поддержки ФЛП, в семьях которых воспитываются дети, была завершена. 25 ноября карантинные выплаты на детей возобновили.