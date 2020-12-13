В Украине возобновлены выплаты на детей до десяти физических лиц – предпринимателей І и II групп. Чтобы получить помощь, необходимо до 15 декабря обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.Выплаты будут осуществляться за ноябрь-декабрь 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцополитики. Необходимые документы, которые нужно взять с собой в бумажной форме:
– копии свидетельств о рождении детей до 10 лет;
– справка из Пенсионного фонда об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7);
– копия документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Украине (для иностранца и лица без гражданства);
– копия решения районной госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае ее создания) совета, сельского, поселкового, городского совета объединенной территориальной общины или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком)
Или можно заполнить электронное заявление по ссылке с фотокопиями соответствующих документов.
Лица, которые получали помощь в мае – августе 2020 года, будут получать ее и в дальнейшем, отметили в ведомстве.
Напомним, в апреле Кабмин ввел дополнительные выплаты на период карантина для физлиц – предпринимателей. Помощь предоставлялась на каждого ребенка до десяти лет в размере прожиточного минимума для детей до шести лет – 1 779 грн; для детей в возрасте от шести до десяти лет – 2 218 гривен).
С 1 сентября 2020 года программа поддержки ФЛП, в семьях которых воспитываются дети, была завершена. 25 ноября карантинные выплаты на детей возобновили.