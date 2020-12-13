Новый год – не за горами. Многие харьковчане предпочитают устанавливать на новогодние праздники живую елку. В Харькове уже открываются елочные базары. Чтобы купленное новогоднее дерево простояло дольше – нужно знать, как его правильно выбрать.

Первое, на что стоит обратить внимание при покупке елки, – легально ли она продается. Как сообщили в Гослесагентстве, в этом году живые новогодние елки будут маркироваться специальными бирками или чипами – они должны быть на каждой легальной елке. Дерево без электронного чипа будет считаться краденой. В бирке указывается, из какого лесхоза она приехала и даже в каком лесничестве была отпущена, на какой плантации была заготовлена. Специалисты предупреждают: деревья без электронных чипов считаются незаконно добытыми, за что предусмотрено наказание.После того как вы убедились, что елка продается легально, можно приступать непосредственно к выбору новогоднего дерева.Определяем его свежесть. Перед покупкой постучите елкой о землю: если дерево свежее или недавно срубленное, иголки осыпаться не должны. Согните несколько веточек: если они эластичны и сразу выпрямляются, это говорит о том, что дерево срубили недавно.Затем нужно оглядеть ствол. На срезе не должно быть темных пятен, которые свидетельствуют о давнем срубе елки. Ствол здоровой елки не имеет следов плесени, различных грибков и других признаков болезненности. Его оптимальный диаметр 6–10 см. Если же ствол слишком тонкий, это говорит о том, что елке не хватало питательных веществ, поэтому она быстро начнет осыпаться и засохнет.И, конечно же, важен размер покупаемой елки. Сначала нужно подумать, где она будет стоять и сколько свободного места можно для нее выделить. В небольшой комнате удобно будет поставить ее в угол. Тогда желательно выбирать несимметричное деревце, так оно впишется компактнее и не понадобится срезать веточки. Если места достаточно много, можно отдать предпочтение более пушистой и объемной елке.Однако выбрать живую елку – это еще полдела. Чтобы она дольше простояла, за ней необходимо правильно ухаживать. Так, сразу после покупки необходимо побеспокоиться об акклиматизации дерева. Лучше всего оставить елку на балконе или в подвале на несколько часов, чтобы не было резкого перепада температуры. В противном случае дерево простоит гораздо меньше.Кстати, в последнее время набирают популярность живые елки в горшке. Особенностью таких деревьев является то, что после праздников их можно высадить в открытый грунт.Однако елки в горшке требуют особого ухода. Температура воздуха в помещении не должна превышать +20 градусов. Также нельзя оставлять дерево вблизи нагревательных приборов. Такую елку нужно регулярно поливать и опрыскивать водой или же поставить возле деревца увлажнитель воздуха либо резервуар с водой. Если дерево пустило молодые ветки, его нужно как можно скорее вынести в прохладное или неотапливаемое помещение.