Харьковчане, разочарованные ответом президента на петицию об ограничении работы коксового завода, вышли на пикет перед горсоветом. По словам активистов, городская власть ничего не делает для борьбы с вредными выбросами предприятия. Благодаря активной позиции фракции Блока Светличной в горсовете инициировали разработку реального пути решения проблем.

Учредительная сессия нового созыва горсовета началась с протестов харьковчан под зданием мэрии по поводу работы коксового завода. «Коксохим убивает нас» – с такими плакатами вышли горожане.– Городская власть ничего не делает против вредных выбросов в атмосферу со стороны коксового завода. Президент, к которому обратились харьковчане, ответил в общем формате. Между тем жителям микрорайона рядом с заводом нечем дышать. Мы настаиваем на конкретных мероприятиях, – говорит лидер экологической группы «Печенеги» Сергей Шапаренко.Благодаря принципиальной позиции фракции Блока Светличной «Разом!» представителям инициативной группы удалось попасть в сессионный зал и получить слово по предложению депутата этой политической силы Дмитрия Булаха.– Это первый раз, когда жители города смогли лично и по сути озвучить свой вопрос в стенах городского совета. До сих пор все попытки были тщетными, а проблема становилась лишь поводом для манипуляций и безрезультатных разговоров, – отметили в партии. – Благодаря активной позиции нашей фракции в городском совете инициировано создание временной контрольной комиссии по анализу работы предприятия и разработки реального пути решения существующих проблем.Активная позиция неравнодушных харьковчан принесла свои плоды. Как сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции в Харьковской области, по решению суда харьковский коксовый завод временно приостановил работу.– Харьковским окружным административным судом вынесено решение, которым применены меры реагирования в сфере госнадзора в ООО «Коксовый завод «Новомет» в виде временного приостановления деятельности предприятия по производству кокса и каменноугольной смолы до получения предприятием разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками выбросов, – проинформировали в экоинспекции.Правда, решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.