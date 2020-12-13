Во время карантина ушла на удаленную работу и очень отчетливо почувствовала, как стала набирать вес. Питаюсь вроде бы так же, как и раньше, но организм как с цепи сорвался. Зачем он так со мной? И чем я могу ему помочь? Карина Тимофейчук

Создайте сбалансированный рацион

Пишите список продуктов

Позаботьтесь о разнообразии рациона

Откажитесь от перекусов

Пейте много воды



Наслаждайтесь едой



Никаких гаджетов во время еды



Уберите удобство в еде

Лишний вес – это не только наследственность, стресс, болезни, но и о нездоровый образ жизни. Изменение рациона и увеличения физической активности могут помочь похудеть. Лекарства и процедуры для потери веса – лишь дополнительные варианты лечения ожирения.Диетолог Ольга Безуглая советует не переставать работать над своим здоровьем даже во время локдауна, дистанционной работы и пандемии Covid-19, пишет Liga.net. Для борьбы с лишним весом и плохим самочувствием следует придерживаться здоровых правил поведения.Меню должно содержать:– белки – мясо птицы или говядина, рыба, консервы (тунец в собственном соку), белые сыры (фета, брынза), бобовые (чечевица, фасоль, нут), яйца, грибы;– углеводы – цельнозерновые крупы (гречка, пшено, перловая крупа, киноа), крахмальные овощи (морковь, свекла, картофель), фрукты;– жиры – оливковое, тыквенное, льняное масла, тыквенные, кунжутные семечки, семена льна, оливки, сало и авокадо.– клетчатка – шпинат, кабачки, баклажаны, брокколи, цветная капуста.Список продуктов поможет не поддаться массовой панике и не накупить лишнего. Также это возможность избежать покупки продуктов, содержащих сахар, трансжиры и вредные углеводы.Не стоит покупать тонну гречки. Выберите альтернативную крупу – пшено, перловку, кукурузную кашу. Однако не нужно покупать разные колбасы или сардельки. Лучше приобретите большой кусок мяса: половину приготовьте сразу, а другую – заморозьте. То же можно сделать с рыбой.Уменьшили уровень энергетических затрат – уменьшите калории. Уберите из рациона снеки, батончики, кофе с молоком и сиропами. Перейдите к классическому трехразовому питанию:– завтрак: каша + качественный белок + овощи;– обед: суп + белок + салат;– ужин: белок + некрахмальные овощи.Covid-19 способствует сгущению крови, поэтому стоит уделить внимание водному режиму. Держите всегда под рукой бутылку с водой.Начиная от процесса приготовления блюд и заканчивая потреблением получайте удовольствие. Поработайте над внешним видом блюда: выбирайте разноцветные овощи, красиво раскладывайте еду на тарелке. Тестируйте новые вкусы и рецепты. Например, вместо картофельного пюре приготовьте пюре из цветной капусты.Отложите на время еды телефон или ноутбуки. Если так уж хочется драйва, лучше пообщайтесь с семьей или друзьями. Можно организовать совместный обед онлайн. Также избавьтесь от вредной привычки есть перед телевизором. Так вы съедаете в три раза больше, чем сидя за столом без всяких гаджетов.Замените пиалу с баранками и конфетами на графин воды или тарелку с фруктами. Так рядом с вами будет только здоровая пища, и риска для фигуры гораздо меньше.Помните: в кризисные времена стоит заботиться о себе вдвое больше.