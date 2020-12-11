Пожарные спасли 61- летнего владельца квартиры, где произошел пожар

В Киевском районе во время пожара в многоэтажке спасли 61-летнего мужчину, еще шесть жителей эвакуировали, сообщили спасатели.



Вызов поступил 11 декабря в 13.44 на номер "101" .По прибытию спасатели обнаружили, что в в 12-этажном жилом доме по пр. Жуковского, 5 горел коридор и комната трехкомнатной квартиры на 10-м этаже многоэтажки.



Площадь пожара составила около 40 кв.м. Пожарные спасли владельца квартиры, где произошел пожар. Еще шесть жителей верхних этажей дома были эвакуированы.



В 14.07 пожар был локализован, а в 14.52 - полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.