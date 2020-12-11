Миллиардер теперь будет жить в Техасе

Американский миллиардер и "номер два" в списке самых богатых людей мира Илон Маск объясняет свой переезд в штат Техас из Калифорнии, где он прожил больше 20 лет, отношением к бизнесменам в этом штате, пишет Сегодня.



Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.



Илон Маск заявил, что штат Калифорния, в котором расположена штаб-квартира его автомобильной компании Tesla Motors, утратил для него привлекательность.И обвинил местные власти в неправильном восприятии инноваторов и сравнил их с болельщиками спортивной команды, которая постоянно побеждает.



"У властей начала развиваться тенденция к самодовольству как у руководителей. Они привыкли к победам и воспринимают их как должное", — заявил Маск.



Однако он умолчал о том, что Техас выгодно отличается от Калифорнии своей налоговой политикой – здесь нет ни подоходного налога, ни налога на прирост капитала физических лиц.



До переезда Маску пришлось бы уплатить в казну Калифорнии порядка 13,3% своего задекларированного дохода. А после взлета стоимости акций Tesla на 670% это составило бы колоссальную сумму.









