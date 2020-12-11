Харьковский горсовет опубликовал информацию о закупке пиар-услуг общей ожидаемой стоимостью 1,95 миллионов гривен. Об этом сообщает «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на ProZorro.В частности, горсовет планирует разместить на новостных сайтах 500 информационных материалов, касающиеся четырех направлений работы мэрии. За размещение одного материала власти готовы заплатить ориентировочно 3900 гривен.
Согласно документации, интернет-СМИ, которые планируют принять участие в этих закупках, должны быть общественно-политическими или информационными, а количество материалов о Харькове в ленте новостей в течение последнего года не должно быть менее 60%. Кроме того, количество уникальных посетителей не должно быть менее 2500 в день в течение последнего года.
«Четверть материалов, которые планирует заказать совет, должны содержать разъяснения прав и обязанностей жильцов в их отношениях с органами местного самоуправления, а также информацию о культурной жизни города. Еще четверть текстов будут рассказывать о ходе встреч, семинаров, конференций, других публичных мероприятий и реализацию социально-культурных проектов, которые организует Харьковский городской совет или которые осуществляются при его поддержке.
Еще 125 материалов будут посвящены проектам диджитализации в Харькове и осуществлению важных инфраструктурных проектов в городе. И напоследок 125 материалов касаться жилищно-коммунальной проблематике города и разъяснению решений горсовета, городского головы и исполнительных органов.