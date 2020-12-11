Харьковский горсовет опубликовал информацию о закупке пиар-услуг общей ожидаемой стоимостью 1,95 миллионов гривен. Об этом сообщает «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на ProZorro.

В частности, горсовет планирует разместить на новостных сайтах 500 информационных материалов, касающиеся четырех направлений работы мэрии. За размещение одного материала власти готовы заплатить ориентировочно 3900 гривен.Согласно документации, интернет-СМИ, которые планируют принять участие в этих закупках, должны быть общественно-политическими или информационными, а количество материалов о Харькове в ленте новостей в течение последнего года не должно быть менее 60%. Кроме того, количество уникальных посетителей не должно быть менее 2500 в день в течение последнего года.«Четверть материалов, которые планирует заказать совет, должны содержать разъяснения прав и обязанностей жильцов в их отношениях с органами местного самоуправления, а также информацию о культурной жизни города. Еще четверть текстов будут рассказывать о ходе встреч, семинаров, конференций, других публичных мероприятий и реализацию социально-культурных проектов, которые организует Харьковский городской совет или которые осуществляются при его поддержке.Еще 125 материалов будут посвящены проектам диджитализации в Харькове и осуществлению важных инфраструктурных проектов в городе. И напоследок 125 материалов касаться жилищно-коммунальной проблематике города и разъяснению решений горсовета, городского головы и исполнительных органов.