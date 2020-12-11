Министерство здравоохранения Украины изменило подходы к тестированию на коронавирус. Метод ПЦР однако остается основным для лабораторной диагностики
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.
По его словам, ПЦР-тесты будут проводить украинцам с:
подозрением на COVID-19;
признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС);
признаками других острых респираторных вирусных инфекций;
признаками пневмонии.
При этом быстрые тесты на определение антигена будут проводить лицам с:
подозрением на COVID-19;
признаками ТОРС;
признаками других ОРВИ;
признаками пневмонии;
Тесты на антиген также будут делать тем, кто был в тесном контакте с больным COVID-19, возвращающимся из регионов со значительным распространением COVID-19 и подлежащим плановой госпитализации.
При этом Ляшко отметил, что те, кто получат положительный тест на определение антигена, должны будут подтвердить заражение коронавирусом ПЦР-тестом.
"Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые отвечают определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19", - заявил он.
Главный санврач также добавил, что быстрые тесты на антиген также разрешены для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановой госпитализации.
По его словам, ПЦР-тесты будут проводить украинцам с:
подозрением на COVID-19;
признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС);
признаками других острых респираторных вирусных инфекций;
признаками пневмонии.
При этом быстрые тесты на определение антигена будут проводить лицам с:
подозрением на COVID-19;
признаками ТОРС;
признаками других ОРВИ;
признаками пневмонии;
Тесты на антиген также будут делать тем, кто был в тесном контакте с больным COVID-19, возвращающимся из регионов со значительным распространением COVID-19 и подлежащим плановой госпитализации.
При этом Ляшко отметил, что те, кто получат положительный тест на определение антигена, должны будут подтвердить заражение коронавирусом ПЦР-тестом.
"Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые отвечают определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19", - заявил он.
Главный санврач также добавил, что быстрые тесты на антиген также разрешены для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановой госпитализации.