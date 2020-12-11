Депутаты вступили в полномочия и без обсуждения выбрали председателя.

120 депутатов Харьковского областного совета VIII созыва получили свои мандаты и провели первую установочную сессию. Как сообщила председатель облизбиркома Валерия Копорулина в состав совета вошли 86 мужчин и 34 женщины.На должность председателя облсовета депутаты выдвинули единую кандидатуру - представителя партии "Слуга народа" Артура Товмасяна, который победил, получив поддержку 73 голосов. Одновременно с этим, 30 депутатов отказались принимать участие в голосовании за кандидата.В частности, как заявили в Блоке Светличной «Разом!», об профессиональных качествах кандидатуры не было никакой информации, поэтому в партии приняли решение не участвовать в голосовании.«Относительно предложения избрания председателем областного совета Артура Товмасяна - фракцией принято решение не участвовать в голосовании, поскольку на сегодня мы не имеем достаточной информации по эффективной позитивной деятельности, значительного вклада в развитие региона и необходимого на этой должности авторитета у предложенного кандидата.Следующие вопросы о назначении заместителей председателя областного совета и формирования постоянных комиссий происходили с грубыми нарушениями норм действующего законодательства и вопреки действующему регламенту Харьковского областного совета», - заявили в партии.Подробности в сюжете Вечірніх Новин.