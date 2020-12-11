События В Харькове сессии городского и областного советов не обошлись без скандалов Вечерний Харьков 11.12.2020 282 Подробности о том, как прошли первые установочные сессии рассказала Анна Почапская в программе "Ремарки". Читайте также СБУ открыла уголовное производство по факту финансирования международного терроризма В Харьковском областном совете состоялась первая установочная сессия Минздрав изменил подходы к тестированию на коронавирус БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ СБУ открыла уголовное производство по факту финансирования международного терроризма События 11.12.2020 Лента новостей В Харькове сессии городского и областного советов не обошлись без скандалов 11.12.2020 СБУ открыла уголовное производство по факту финансирования международного терроризма 11.12.2020 В Харьковском областном совете состоялась первая установочная сессия 11.12.2020 Минздрав изменил подходы к тестированию на коронавирус 11.12.2020 Илон Маск переезжает из -за налогов 11.12.2020 Пенсионный фонд Украины разъяснил, как получить карантинные деньги 11.12.2020 Харьковский горсовет потратит два миллиона бюджетных средств на свой пиар 11.12.2020