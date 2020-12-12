11 декабря в стенах Харьковской областной государственной администрации прошла первая установочная сессия депутатов VIII созыва.

Комиссия по вопросам транспорта и связи - Виктор Остапчук («Блок Кернеса - Успешный Харьков»);

Комиссия по вопросам информационной политики, связей с общественностью и цифровой трансформации - Сергей Жуков («Европейская Солидарность»);

Комиссия по вопросам науки, образования, культуры и духовности - Галина Куц («Европейская Солидарность»);

Комиссия по вопросам молодежной политики, спорта и туризма - Виталий Гагарин («Блок Кернеса - Успешный Харьков»);

Комиссия по вопросам экологии, природопользования, охраны окружающей среды, чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий - Александр Кухар («Блок Кернеса - Успешный Харьков»);

Комиссия по вопросам охраны здоровья, материнства и детства - Владимир Святаш («Блок Кернеса - Успешный Харьков»);

Комиссия по вопросам социальной политики, сотрудничества с институтами гражданского общества социальной направленности и по делам участников АТО/ООС - Ольга Лехан («Европейская Солидарность»);

Комиссия по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села - Армен Бакманян («Оппозиционная платформа - За жизнь»);

Комиссия по вопросам развития инфраструктуры, строительства и путей - Богдан Малеваный («Оппозиционная платформа - За жизнь»);

Комиссия по вопросам общей собственности территориальных громад области - Анна Кузнецова («Блок Кернеса - Успешный Харьков»);

Комиссия по вопросам промышленности, ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения - Виталий Абрамов («Оппозиционная платформа - За жизнь»);

Комиссия по вопросам планирования социально-экономического развития региона, международного сотрудничества, инвестиций и развития территорий - Андрей Стронов («Оппозиционная платформа - За жизнь»);

Комиссия по вопросам бюджета - Людмила Немыкина («Блок Кернеса - Успешный Харьков»);

Комиссия по вопросам правоохранительной деятельности, антикоррупционной политики, демократического гражданского контроля, законности, правопорядка, борьбы с преступностью, прав человека, регуляторной политики, регламента, этики, правовым вопросам, депутатской деятельности и местного самоуправления - Олег Каратуманов («Блок Кернеса - Успешный Харьков»).

Как сообщил представитель временного президиума Владимир Бабаев, в облсовете нового созыва создано пять фракций: «Блок Кернеса — Успешный Харьков» - 46 депутатов, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 29 депутатов, «Блок Светличной «Разом!» - 17 депутатов, «Слуга Народа» - 17 депутатов и «Европейская солидарность╗ - 11 депутатов.В рамках заседания депутаты выбрали главу Харьковского областного совета, которым стал представитель партии «Слуга Народа» Артур Товмасян. Из 120 человек его кандидатуру поддержали 73 народных избранника. Первым заместителем Товмасяна стал депутат Альберт Кононенко («Блок Кернеса - Успешный Харьков»). Его заместителями стали: Андрей Малыш («ОПЗЖ»), Валерия Мураева и Татьяна Беловол («Блок Кернеса - Успешный Харьков»).Также депутаты проголосовали за состав постоянных комиссий, главами которых стали: