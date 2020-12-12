Лидер партии Блока «Разом!» Юлия Светличная передала юному воспитаннику отделения футбола Лозовской детско-юношеской спортивной школы мяч с автографом известного футболиста, легенды украинского футбола, Андрея Шевченко.

Как рассказали в партии, мечту получить этот мяч юный футболист озвучил народному депутату во время одного из ее визитов в спортивную школу.«Такой стимул будет очень хорошим, для того, чтобы новое поколение росло, для того, чтобы вдохновлялось и, конечно, приумножало своими подписями этот мяч», - отметила депутат. Она пожелала спортсмену успехов, побед и заверила, что с таким символом победы придут очень скоро.Кроме мяча, школа получила еще и оргтехнику.Александр Холодинский, директор Лозовской детско-юношеской спортивной школы «Юность» подчеркивает постоянное внимание Юлии Светличной как к выполнению обещаний, так и к развитию спорта в регионе.«То, что она говорит, она всегда выполняет. Сегодня приехала и подарила мячик с подписью Андрея Шевченко. Хочу поблагодарить Юлию Александровну Светличную, потому что при ее поддержке сегодня завершается последний этап реконструкции дворца спорта ДЮСШ "Юность". Надеюсь, что до конца этого года мы введем в эксплуатацию спортивную школу»Сейчас в спортивную школу в Лозовой посещает более 500 детей.Председатель Лозовской городской громады Сергей Зеленский отмечает, что при поддержке Юлии Светличной в районе начал развиваться спорт. В частности, в должности председателя Харьковской облгосадминистрации, Светличная инициировала строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и площадок для занятий спортом во всех районах области.