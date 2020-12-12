Житель райцентра напал с ножом на односельчанина и забрал у него 30 тысяч гривен и документы на машину.

Как сообщает пресс-служба областного главка, 12 декабря в 3:37 в полицию обратился пострадавший, который сообщил, что в его квартиру зашли двое мужчин в черных масках и, угрожая ножом, потребовали деньги. Испугавшись за свою жизнь, он отдал злоумышленникам свою барсетку с деньгами, в которой были 30 тысяч гривен и документы на автомобиль. После совершения преступления злоумышленники скрылись.«По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.В тот же день в результате проведения розыскных мероприятий полиция задержала одного из нападавших. Им оказался 49-летний житель пгт. Солоницевка. Полицейские изъяли у него вещественные доказательства», - рассказали в ведомстве.В настоящее время решается вопрос о задержании мужчины. Если его вина будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.Местонахождение второго участника преступления устанавливается.