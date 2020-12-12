Ночью, 11 декабря, в полицию поступило сообщение от хозяина автомойки о том, что работник его предприятия завладел автомобилем «Toyota» и исчез.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП, прибывшие на место полицейские установили, что 27-летний мужчина ударил кирпичом по голове своего 31-летнего напарника, забрал у него ключи от машины, которая стояла на обслуживании, и скрылся на ней с территории автомойки.«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника и нашли авто. Правонарушитель задержан. Следственным открыто уголовное производство по статье за незаконное завладение транспортным средством. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет», - рассказали правоохранители.В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.