Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Назва району електричних мереж Дата відключення Дата включення Причина відключення Адреса відключення Центральне районне відділення 13.12.2020 09:00:00



ремонтні роботи -м.Харків, б-рСадовий

б.1А; б.10; б.12/45; б.19; б.2; б.21; б.23; б.25; б.4В; б.6; б.8;

-м.Харків, в-дСільський

б.10; б.2; б.4; б.5; б.6; б.8;

-м.Харків, в-дФізкультурний

б.1/16; б.3; б.4; б.5; б.6; б.7; б.9;

-м.Харків, вул.Академіка Проскури

б.2;

-м.Харків, вул.Гагаріна

б.38;

-м.Харків, вул.Денчика

б.14; б.3;

-м.Харків, вул.Дружна

б.45;

-м.Харків, вул.Івана Піддубного

б.1; б.1А; б.10; б.11; б.12/23; б.13; б.14/20; б.16; б.18; б.2; б.20; б.22; б.24; б.3; б.4; б.5; б.6; б.7; б.8/24; б.9;

-м.Харків, вул.Кільцева

б.10; б.12; б.13; б.1/32; б.16; б.17; б.18; б.19; б.20; б.21; б.22; б.23; б.25; б.26; б.29; б.3; б.30; б.31; б.32; б.33; б.34; б.35; б.37; б.38; б.39; б.4; б.40; б.42; б.44; б.45/9; б.46; б.47; б.49; б.5; б.50; б.50А; б.50Б; б.51/16; б.52; б.53/29; б.54; б.55; б.56; б.57; б.58; б.59/12; б.6; б.60; б.61/7; б.62; б.63; б.64; б.66; б.68; б.7; б.70; б.72; б.8; б.9;

-м.Харків, вул.Фестивальна

б.10; б.11/8; б.12; б.13; б.14; б.15/20; б.16; б.17/2; б.18; б.19; б.2; б.20; б.21; б.22; б.23; б.24; б.25; б.26; б.26А; б.27; б.28; б.29; б.30/2; б.31; б.33; б.35; б.36; б.37; б.38; б.39; б.4; б.40; б.41; б.42; б.43; б.44; б.46; б.48; б.50; б.52; б.54; б.54/1; б.56; б.57; б.58; б.59; б.6; б.61; б.62; б.63; б.64/1; б.64/2; б.65; б.66; б.66А; б.66Б; б.68; б.7А; б.71; б.72; б.72А; б.73; б.75; б.76; б.77; б.78; б.8; б.80; б.82; б.83; б.84; б.84А; б.85; б.87; б.9; б.91; б.93; б.95; б.99;

-м.Харків, вул.Фізкультурна

б.1; б.10; б.11; б.12; б.13; б.14/2; б.15; б.17; б.18/8; б.19; б.2; б.20; б.20/7; б.21; б.22; б.23; б.24; б.25; б.26; б.27/6; б.28; б.3; б.30; б.32; б.33; б.34; б.35; б.36; б.37; б.38; б.39; б.4; б.40; б.41; б.42А; б.42Б; б.43; б.47; б.49; б.5; б.51; б.51А; б.52; б.53; б.54; б.55; б.56; б.57; б.58; б.6; б.60; б.61; б.61А; б.63; б.64; б.65; б.66; б.67; б.68; б.69; б.7; б.7Б; б.70; б.71; б.72; б.73; б.74; б.75; б.77; б.77В; б.78; б.79; б.8; б.80/1; б.81; б.83; б.85; б.87; б.89; б.9; б.91; б.93; б.97; б.97А;

-м.Харків, пр.Жуковського

б.12А; б.14А; б.2; б.22; б.24Б; б.4;

-м.Харків, пров.Гагаріна

б.12; б.14;

-м.Харків, пров.Кільцевий 1-й

б.12; б.13; б.14; б.17; б.19; б.21; б.23; б.25; б.3; б.5; б.6А; б.6Б; б.7; б.8; б.9;

-м.Харків, пров.Олександра Бабкіна

б.10; б.11; б.12; б.13; б.14; б.15; б.16; б.17; б.18; б.19; б.20; б.21; б.22; б.23; б.3; б.4; б.5; б.6; б.7; б.8; б.9;

-м.Харків, пров.Фестивальний

б.10; б.11; б.12; б.13; б.14; б.15; б.16; б.17; б.18; б.19; б.21; б.3; б.4; б.5; б.6; б.7; б.8; б.9;

-м.Харків, пров.Фізкультурний

б.10; б.11; б.12; б.13/1; б.14; б.15/2; б.16; б.17; б.18; б.19; б.2; б.21/1; б.3; б.4; б.5/18; б.9; м.Харків, вул.Денчика, б.13; м.Харків, вул.Денчика, б.2;

Назва району електричних мереж Дата відключення Дата включення Причина відключення Адреса відключення Богодухівське районне відділення 13.12.2020 09:00:00



На сайті з: 03.12.2020 12:00:00 ремонтні роботи -Богодухівський р-н, с.Горького, вул.Гагаріна

б.10; б.11; б.12; б.13; б.14; б.15; б.16; б.17; б.18; б.19; б.2; б.20; б.21; б.22; б.24; б.26; б.28; б.3; б.30; б.32; б.34; б.4; б.5; б.6; б.7; б.8; б.9;

-Богодухівський р-н, с.Горького, вул.Залізнична

б.1; б.2; б.3; б.4; б.5; б.6;

-Богодухівський р-н, с.Горького, вул.Миру

б.13; б.15; б.16; б.17; б.18; б.2А; б.21; б.3А; б.5А; б.7;

-Богодухівський р-н, с.Горького, вул.Молодіжна

б.1; б.10; б.11; б.12; б.14; б.16; б.18; б.3; б.4; б.5; б.6; б.7; б.8; б.9;

-Богодухівський р-н, с.Горького, вул.Перемоги

б.1; б.10; б.11; б.12; б.13; б.14; б.15; б.16; б.17; б.18; б.19; б.2; б.20; б.21; б.23; б.3; б.4; б.5; б.6; б.7; б.8; б.9; Богодухівський р-н, с.Горького; Богодухівський р-н, с.Горького, вул.Горького; Богодухівський р-н, с.Горького, вул.Миру;

Согласно опубликованной информации, 13 декабря