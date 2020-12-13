Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Котельная (ч/с), ул. Могилевская (ч/с), пер. Могилевский (ч/с), пер. Котельный (ч/с), ул. Ясеневая (ч/с), ул. Высокогорная (ч/с), шоссе Салтовское, 104-б (п. №2, стояк)ул. Косарева, 48 (п. №2, спаренный стояк)ул. Метростроителей, 10 (п. №1, стояк), ул. Свободы, 11/13 (п. №1)пр. Тракторостроителей, 83 (п. №3, стояк), пр. Юбилейный, 71(п. №1, спаренный стояк)ул. Врубеля (ч/с), ул. Черепановых, 44, ул. Николая Бажана, 6(п. №2, стояк)ул. Западная, 56 (п. №3, стояк, спаренный стояк), шоссе Мерефянское, 20-а (п. №1)ул. Ньютона, 10 (п. №3, стояк), пр. Петра Григоренко, 41 (п. №3, стояк, спаренный стояк)ул. Большая Панасовская, 38 (стояк)ул. Отакара Яроша, 23, ул. 23 Августа, 2 (п. №4, стояк), ул. Ахсарова, 3 (п. №3, стояк)