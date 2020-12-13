Накануне вечером в Харькове выпал «ледяной дождь», который мгновенно покрыл городские дороги льдом. В результате стихии в городе произошла серия аварий, а передвижение по тротуарам стало практически невозможным.

Справка: Ледяной дождь представляет собой особый вид осадков, формирующиеся в слоях воздуха с положительной температурой, под которым находится слой с отрицательной. Выпадая, капельки дождя замерзают, однако внутри все еще находится незамерзшая вода. Попадая на поверхность, шарики разбиваются на скорлупки, вода вытекает и образуется гололёд.