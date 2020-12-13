Для ликвидации возгорания пожарным понадобилось 14 отделений и более семи часов.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 13 декабря в 1:04 на номер «101» поступило сообщение о пожаре возникшем в девятом энергоблоке Змиевской теплоэлектростанции.К месту происшествия были направлены 14 подразделений Службы по чрезвычайным ситуациям, которые установили, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей, из-за чего произошло повышение температуры в четырех бункерах золы.В 3:45 огонь удалось взять под контроль и локализовать, а полностью ликвидировать в 8:36. Пострадавших нет.Причина возникновения пожара, обстоятельства и убытки, нанесенные огнем, устанавливаются.