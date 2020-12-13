Накануне, 12 декабря, в 16:59 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме, который произошел в селе Большая Рогань.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, к месту происшествия немедленно выехали два дежурных отделения спасателей на автоцистернах и Роганская местная пожарная команда.«На момент прибытия пожарных стало известно, что на первом этаже в комнате горел диван, а также пол в коридоре на площади около 6 кв.м.», рассказали в ведомстве.По словам спасателей, на месте пожара обнаружено тело хозяина.Окончательно потушить возгорание пожарным удалось лишь в 18:37. Причина возгорания и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.