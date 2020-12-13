Предлагаем вашему вниманию дайджест основных событий, которые произошли в Харькове и Харьковской области с 7 по 13 декабря.

41-летний мужчина отравился лекарствами.По данным Госпродпотребслужбы, в странах Европы фиксируют вспышки опасного заболевания птицы.Подробности рассказали корреспонденты Вечірніх новин.На Немышлянском карьере спасли тонущего рыбака. Полиция ищет родственниковМужчина напал на 72-летнюю пенсионерку и изнасиловал.11 декабря в стенах Харьковской областной государственной администрации прошла первая установочная сессия депутатов VIII созыва.Для ликвидации возгорания пожарным понадобилось 14 отделений и более семи часов.Также предлагаем ознакомится с итоговым недельным выпуском новостей от журналистов Вечірні Новини.