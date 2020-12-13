Предлагаем вашему вниманию дайджест основных событий, которые произошли в Харькове и Харьковской области с 7 по 13 декабря.В Харькове медики спасли жизнь мужчине с клинической смертью
41-летний мужчина отравился лекарствами.
Харьковчан предупредили об угрозе птичьего гриппа
По данным Госпродпотребслужбы, в странах Европы фиксируют вспышки опасного заболевания птицы.
Первая сессия Харьковского городского совета не обошлась без скандалов
Подробности рассказали корреспонденты Вечірніх новин.
В Харькове разыскивают родственников спасенного рыбака
На Немышлянском карьере спасли тонущего рыбака. Полиция ищет родственников
В Харькове сообщили о подозрении задержанному маньяку-убийце
Мужчина напал на 72-летнюю пенсионерку и изнасиловал.
Сессия Харьковского областного совета: за что проголосовали депутаты нового созыва?
11 декабря в стенах Харьковской областной государственной администрации прошла первая установочная сессия депутатов VIII созыва.
На Змиевской ТЭС произошел пожар (фото)
Для ликвидации возгорания пожарным понадобилось 14 отделений и более семи часов.
Также предлагаем ознакомится с итоговым недельным выпуском новостей от журналистов Вечірні Новини.