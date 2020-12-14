Троллейбус украсили гирляндами и новогодними шарами

В Харькове салон троллейбуса, который курсирует по 35-му маршруту украсили новогодними гирляндами. Об этом сообщили пассажиры в телеграмм-канале.



"Ехала с ребёнком, могу сказать - молодцы! Тепло и настроение поднимает, а дети в восторге. Побольше бы таких и водителей и троллейбусов теплых", - написали пассажиры.