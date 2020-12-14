Личности погибших устанавливаютсяПожар произошел в девятиэтажном жилом доме по ул. Академика Вальтера, 7, сообщили спасатели.
К месту вызова было направлено 6 оперативных пожарно-спасательных отделений на автоцистернах и автолестница.
Вызов поступил в 3:57. В квартире на 7-м этаже горели домашние вещи на площади 40 кв.м. Пожар сопровождался сильным задымлением.
Во время тушения огня в горящей квартире были найдены тела двух погибших, личности которых устанавливаются. Эвакуировано 12 жителей.
Пожар был локализован в 6:30, ликвидирован полностью в 6:57.
Причина возникновения пожара устанавливается.